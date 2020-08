Mamelles : La jumelle égorgée a fêté son 6e anniversaire le 1er août dernier

On en sait un peu plus sur cette affaire du douanier qui a égorgé sa fille. Âgé d'une quarantaine d'années, Mouhamadou Sall souffrirait de troubles mentaux depuis quelques jours et d'ailleurs ne s’était plus présenté à son lieu de travail depuis 15 jours.







Selon les dernières informations de la Rfm, le chef de section de la douane du môle 2 du port autonome de Dakar est présentement interné à l’hôpital psychiatrique de Fann et son épouse est également internée dans une structure de santé. Décrit par ses pairs comme un jeune effacé et pieux, ses jumelles ont fêté leur 6e anniversaire le 1er août dernier.