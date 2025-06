Mamoudou Ibra Kane appelle à la libération de Moustapha Diakhaté et invite l’État à se recentrer sur les priorités

Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux avec un message publié sur X, critiquant les priorités de l’État sénégalais et exigeant la libération immédiate de Moustapha Diakhaté, ancien ministre-conseiller de Macky Sall, arrêté pour des propos jugés offensants envers le chef de l’État.









Dans son post, Kane déclare : « L’industrie, le financement de l’économie et non des partis politiques, Air Sénégal qui risque de disparaître, le recentrage de notre diplomatie comme domaine réservé du PR et non le délit d’offense au chef de l’État… Libérez Moustapha DIAKHATÉ ici et maintenant ! »









Ce message pointe un décalage entre les urgences nationales – relance industrielle, soutien à l’économie, sauvegarde d’Air Sénégal, et leadership présidentiel en diplomatie – et la répression des voix dissidentes. Kane dénonce une focalisation sur le délit d’offense au chef de l’État au détriment des priorités économiques et sociales.