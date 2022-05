Mamoudou Ibra Kane candidat à la Présidentielle ? : La réponse énigmatique du patron d’E-media…

Mamoudou Ibra Kane, Journaliste à EMedia Invest

Mamoudou Ibra Kane va-t-il se lancer dans la bataille présidentielle en 2024 ? Dans un entretien accordé à Bès Bi, le Directeur du groupe E-Média s’est montré énigmatique tout en n’excluant pas cette éventualité : “Vous voulez que je vous dise oui je suis candidat en 2024. Je ne le dirais pas comme cela parce que ce n’est pas une question d’obsession. Le plus important, c’est d’abord la réponse en termes d’offre aux attentes des populations. C’est la première étape. Deuxième chose, ce sont des Sénégalais et des Sénégalaises qui peuvent penser comme moi qu’il y a le leadership transformationnel qui compte. C’est vrai, on a beau avoir une offre, un engagement, si après, en termes de leadership, il n’y a pas une osmose, effectivement, cette offre ou ce projet de société aura du mal à se réaliser. Non. Je ne dis pas que je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024. Je ne le dis pas encore”