Mamoudou Ibra Kane jette-t-il une pierre dans le jardin de Sonko ?









Depuis l'éclatement de l'affaire Adji Sarr, le leader de Pastef évite de répondre aux questions des journalistes. D'ailleurs, ces derniers n'ont même l'occasion de lui en poser. Ousmane Sonko durant ses sorties, se contente de faire une déclaration qui est reprise par les reporters.







Un fait qui ne laisse pas indifférent le journaliste Mamoudou Ibra Kane. À l'occasion de la conférence de presse organisée le groupe Emedia concernant l'affaire des droits de diffusion pour le mondial, il a jeté un regard critique sur cette nouvelle façon de faire sans citer une seule fois Ousmane Sonko. Après les déclarations des uns et des autres, le Directeur général du groupe E-Média a décidé de donner la parole aux journalistes. Une parole qui leur est trop souvent retirée à son goût.







https://twitter.com/princesssenegal/status/1563223500931751938?s=24&t=da0GOawBd3HdFKEumWYyCg











"Depuis quelque temps, apparemment il y a un mode de communication devenu même un modèle qui consiste à convoquer les journalistes, à faire une déclaration de presse ou un point de presse et à vous priver de parole”, a-t-il déploré.

. "Vu que nous sommes transparents et que nous sommes des professionnels des médias, nous voulons vous rendre ce qui vous appartient", a-t-il poursuivi.

Allant plus loin, Mamadou Ibra Kane exhorte les journalistes à ne pas se laisser faire. "N'acceptez pas que l'on vous arrache votre micro. Il vous appartient et vous avez le droit de poser des questions. C'est ce qui fait votre honneur et votre dignité", exhorte le présentateur du Jury du Dimanche.