Manœuvres pour écarter Ousmane Sonko de la Présidentielle de 2024 : Mobilisation monstre à Ziguinchor .

La manifestation de Pastef les patriotes à Ziguinchor s'est déroulée comme prévue cet après-midi. Du terrain Diabir au rond-point Aline Sitoé Diatta, les manifestants ont bravé la forte chaleur pour montrer leur soutien et adhésion à la vision de leur leader Ousmane Sonko.





Au rond-point Aline Sitoé Diatta point de chute, l'honorable députée Oulimata Sidibé a déclaré : " Ousmane Sonko kenne douko laale teye kenne dougo laale soubeu ". Lançant une pique au Président Macky Sall la députée renchérit " Je sais que aujourd'hui sokhna bateau ne va pas dormir, sokhna bateau teye dou nelaw ", du fait que les ziguinchorois ont montré que Ziguinchor est la base politique de Ousmane Sonko. Elle a par ailleurs déploré ce qu'elle considère comme une brutalité envers son collègue Guy Marius blessé par une grenade lacrymogène en voulant se rendre au domicile de Sonko. Elle a ajouté que les députés de l'opposition ont subi la même brutalité avec le parti au pouvoir. L'honorable Oulimata Sidibé a invité la jeunesse à rester toujours mobiliser et d'être prête. Elle affirme en outre " qu'il n'est plus question que Macky Sall reste au Palais ou chez lui avec sa femme et son fils pour diriger le Sénégal ".

Prenant la parole Seydou Mandiang responsable au niveau de la coordination départementale de Pastef de revenir sur les raisons de cette manifestation, en guise de rappel aux manifestants. Selon ce dernier, trois raisons ont motivé cette manifestation considérée comme nationale à savoir la fin des arrestations et détentions arbitraires et exiger la libération de tous les détenus politiques.





La fin de l’instrumentalisation de la justice et le démantèlement des milices privées aux côtés des forces de l'ordre. Les militants ont posé sur la table la fin de la mauvaise gestion des ressources publiques et la clarification des 7 milliards que le Président aurait gracieusement offerts à Mme Marie Le Pen. Pour lui ce n'est pas normal de donner autant d'argent à cette femme politique française qui en plus n'aime pas les noirs. Seydou Mandiang a par ailleurs salué la forte mobilisation des ziguinchorois.

Cependant il faut signaler que des jeunes auraient commencé à brûler des pneus à la fin du rassemblement et d'autres auraient même jeté des pierres aux forces de l'ordre qui par ailleurs ont gardé leur calme. Espérons que la situation ne dégénère.