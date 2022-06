Manif de ce vendredi non autorisée : YAW prend acte





Le préfet de Dakar a finalement refusé la tenu de la manifestation de ce vendredi organisée par la coalition Yewwi Askan wi. Et pour cause, Mor Talla Tine avoir avoir reçu "une déclaration antérieure à celle de YAW. Il s'agit de la tenue d'une foire écologique organisée par la structure départementale de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal. D'après toujours le préfet, la foire est prévue "le même jour aux lieux et heures" souhaité par Khalifa Sall et Cie.

En réaction à ce refus du préfet, Yaw dit "prendre acte" et se réserve le "droit de vérifier" l'argument avancé par le préfet. Dans un communiqué, Yaw annonce l'introduction d'une "nouvelle correspondance adressée au préfet dès demain pour un grand rassemblement populaire le mercredi 08 juin à la place de l'obélisque, de 15h à 19h". Cette frange de l'opposition demande par ailleurs à ses militants de "rester en alerte pour les prochaines étapes".