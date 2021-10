Manif interdite à Pakour : 3 personnes arrêtées dont un vieux de 70 ans

La manifestation contre la spoliation foncière de 1000 ha à Pakour se poursuit. Toutefois, la gendarmerie est déterminée à y mettre fin. Puisqu’elle est interdite. Ainsi, les éléments procèdent à des arrestations. «Le bilan provisoire de la manifestation illégalement interdite et réprimée est que Sada Baldé, Alpha Baldé et Souleymane Sow de Pakour sont interpellés. L'un des trois arrêtés à 70 ans. La gendarmerie de Pakour continue la chasse aux manifestants et aux membres du FRAPP », a indiqué l’activiste Guy Marius Sagna, samedi 2 octobre.