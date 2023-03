Manif’de Yaw, procès Sonko : Les Doomou Daara patriotes sonnent la mobilisation et lancent un appel aux guides religieux

Après avoir lancé en grande pompe leur mouvement affilié au Pastef, les Doomou Daara patriotes ont décidé de participer activement à la série de manifestations que compte organiser la coalition Yewwi Askan Wi les 14, 15 et 16 mars 2023.





Face à la presse, ce lundi 13 mars, ces maîtres coraniques et imams regroupés autour du Mouvement des Doomou Daara patriotes (MODDAP), ont sonné la mobilisation. «Le point de presse d’aujourd’hui porte sur l’actualité nationale du pays. Et c’est pour nous l’occasion de partager avec vous notre position sur les dérives du président Macky Sall et l’ensemble de son gouvernement, dans les atteintes aux libertés individuelles et collectives, qui demeurent une éternelle menace dans le contexte actuel.





En témoignent la récurrence des interdictions de manifestations, les interpellations et auditions d’activistes, les arrestations tous azimuts», souligne, dans sa déclaration, le MODDAP pour le dénoncer. À ce tableau sombre s’ajoute, d’après Cheikh Tidiane Niasse, Serigne Khabane Mbacké et Cie une persécution injuste et injustifiée contre leur leader Ousmane Sonko, dont le seul tort, selon eux, c’est d’avoir un projet auquel l’écrasante majorité des Sénégalais a adhéré.