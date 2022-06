Manif tragique de Yaw : Pape Modou Fall (CR/2SR) accuse Sonko et cie

La manifestation de Yaw réprimée, hier, par la police et la gendarmerie, a causé des dégâts matériels et humains. Au moins, trois personnes y ont laissé leur vie entre Dakar et Ziguinchor.





Mais la coalition républicaine/Samm Sunu Rew (CR/2SR) impute la responsabilité à Ousmane Sonko et compagnie. Ainsi la conférence des leaders de cette structure de prôner " un Etat fort et une République plus forte face à une opposition irresponsable. Que Force reste à la loi !", lit-on dans un communiqué de Presse transmis à Seneweb.





Pape Modou Fall, l'actuel directeur de l'emploi, et ses camarades invitent l’opinion publique nationale et internationale à constater" les dégâts orchestrés par la coalition YAW d’Ousmane Sonko allant des saccages de biens appartenant à autrui aux morts enregistrés après ses appels à l’insurrection, suite à leur ignorance du processus et du code électoral faisant que leur liste proportionnelle titulaire a été déclarée incomplète", d'après le même document.







Ainsi la coalition Samm Sunu Rew présente ses condoléances aux familles éplorées et prie pour le repos éternel de leurs âmes.