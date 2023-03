Manifestants interpellés à Dakar : Me Khoureyssi Ba donne des nouvelles des 21 personnes arrêtées

D'après Me Khoureyssi Ba, les interpellés des récents événements de Dakar sont en train d'être édifiés sur leur sort.





"Le doyen des juges procède en ce moment à l'inculpation de 21 personnes réparties en deux dossiers (numéro 11/23 : Assane Sall et Serigne Moda Drame, et numéro 10/23 : Ousseynou Ndiaye, Yarga Sy, Babacar Baldé, Elimane Mouhamadou Salif Thiello et 15 autres). Le juge Mamadou Seck du 2e cabinet hérite de deux dossiers polarisant 40 personnes dont l'inculpation va attendre demain, faute de greffier", a détaillé l'avocat dans un post.





Il ne manque pas d’ajouter que plus de 100 dossiers seront répartis entre les 3e et 7e cabinets d'instruction.





"L'article 80 du Code pénal a été visé par le procureur qui a requis, en outre, le mandat de dépôt pour l'ensemble des inculpés. Retour de parquet ordonné pour le reste des manifestants. Quant aux mineurs en provenance du commissariat des Parcelles-Assainies, ils vont comparaître devant le tribunal pour enfants le vendredi. Cheikh Oumar Diagne et Karim Guèye Xrum Xaax sont également de retour de parquet, dans l'attente de la désignation d'un cabinet pour instruire leur dossier", explique la robe noire.