Manifestation de la plateforme F 24 et tension politique : la lecture objective de la République des Valeurs/Réewum Ngor

Le succès des manifestations du 12 mai à Dakar et celle du 13 mai à Paris est la preuve que le peuple n’adhère pas au projet de la troisième candidature du parti au pouvoir à la prochaine présidentielle au Sénégal. C’est la lecture de La République des Valeurs/ Réewum Ngor.





L'honorable député et ancien ministre de l’Énergie, Thierno Alassane Sall et ses frères et sœurs de parti, qui avaient invité tous les militants et sympathisants de La RV/Reewum Ngor, ainsi que toute la population, à « se joindre, le vendredi 12 Mai 2023, à la grande manifestation du F24 », estime que « ces succès éclatants confirment l'adhésion d'une part importante du Peuple au combat contre la 3ème candidature de Macky Sall».





La RV/Réewum Ngor félicite le comité exécutif du F24 pour cette première étape franchie avec «brio» et l'invite à tirer les leçons de certains manquements relevés lors de la manifestation du 12 mai.





Thierno Alassane Sall et ses camarades déplorent «la situation politique délétère qui prévaut dans le pays du fait de la volonté de Macky Sall de candidater à un troisième mandat, contre toute rationalité juridique, politique, économique et morale».





Selon les responsables de cette formation politique, cette volonté évidente, ainsi que le mutisme de la justice sur des cas flagrants (plainte de notre camarade Bouya Wone victime d'une agression devant un public à Mbao, inaction ou lenteur sur des dossiers décriés par tous comme le Prodac, Petrotim, la gestion des fonds Covid, etc., renforcent la défiance d'une part toujours plus forte de l'opinion publique à l'égard de notre justice».





Toutefois, « la RV ne saurait s'associer à quelque entreprise qui consisterait à denier à une partie ses droits naturels à un procès, quand bien même le pouvoir en place tentera par tous les moyens à sa disposition de faire pencher la balance du côté de l'élimination définitive d'opposants politiques à de futures élections ».