Manifestation du 08: L'ancien commissaire Cheikhna Keïta taxe Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna et Cie de séparatistes et appelle à...

C'est à travers un post Facebook que l'ancien Commissaire Cheikhna Keïta a appelé à la résistance. Une résistance non pas contre le gouvernement, mais contre ceux qu'il taxe de "séparatistes". Citant nommément Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna, le commissaire Keita considère que ces derniers ne sont que des "manipulateurs" et des "faux dévots". Seneweb vous propose l'intégralité de son post.





"APPEL À LA RÉSISTANCE





“Demain sera un autre jour. Et tous, nous serons à ce rendez-vous. Même ceux d'entre nous qui mourront en chemin, y seront. Car, comme au jour du jugement dernier, témoigneront contre nous ou à notre faveur, nos actes d'aujourd'hui. Ceci est certain et le rappeler s'impose donc.





Pour inviter tous que nous sommes, à en méditer la profondeur et la portée afin de ne point se laisser prendre au jeu des manipulateurs et des faux dévots qui cachent de plus en plus mal leurs soifs et leurs envies.





Le rappeler, parce qu'à ce moment précis, le Sénégal a besoin de l'engagement de ses fils et de leur sacrifice pour se sauver du danger porté vers lui par les démons cornus de tous les enfers qui veulent le livrer aux impérialismes en querelle pour se partager une nouvelle fois, le monde et aux envahisseurs qui cherchent des terres d'expansion de leurs modèles islamiques.





Refusons et préférons que pour prendre nos terres, on nous bombarde et on nous tue. Qu'on nous extermine parce que nous avons résisté lorsque d'entre nous, certains, ont décidé de nous livrer pieds et poings liés à leurs maîtres. Esclaves qu'ils ont déjà accepté d'être. Parce qu'ils sont malhonnêtes intellectuellement, méchants et envieux.





Demain sera en effet, un autre jour. Et pour y fleurir, le Sénégal se doit aujourd'hui, de résister face à ses assaillants de toujours qui n'ont jamais reculé parce qu'ils ont pactisé avec les démons du séparatisme enhardis chez nous par Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna. Mais aussi, parce qu'ils ont juré devant tous les mollahs réformistes et fondamentalistes de l'Orient, de dissoudre nos confréries, quand Ils seront au pouvoir.





Ainsi, Ils viennent de prendre date le 8 juin prochain pour relancer leur projet de prendre le pouvoir au prix du sang de sénégalais innocents. Il ne faut pas que ça passe, si nous voulons que le Sénégal continue d'être ce beau pays d'Afrique que nous aimons tant. Résistons alors et parlons entre nous. Puis, organisons nous comme des armées, dans les villes, dans les villages et dans les quartiers de partout et démasquons les pour aider le peuple à échapper à leurs manipulations, en lui faisant voir qu'ils ont divisé le Sénégal en deux depuis bien des ans et qu'il urge d'en refermer les blessures de mensonges et de haine qu'ils lui ont causées. Tout en lui montrant à quel point ses prétendus sauveurs ne sont que des assoiffés de pouvoirs et de puissances.





Aussi, résistons de toutes nos forces et défendons nos confréries et nos vénérables Cheikhs qu'ils sont en train d'insulter. Pour cela alors, organisons nous en comités, en associations et même, en Commandos pour nous lancer à l'assaut des prêcheurs malveillants qui ont envahi tous nos aires et nos couloirs de vie et expulsons de leurs cachettes tous les traîtres tapis dans l'ombre qui travaillent à affaiblir cet islam confrérique dont nous sommes fiers et qui nous protège.