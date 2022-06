Manifestation du 29 juin: Yaw et Wallu ont déjà informé le préfet de Kolda

Lettre d'information pour une marche Pacifique Wallu-Yewwi Askan wi

La précision est de taille. Ce n’est pas une demande d’autorisation, mais plutôt une lettre d'information relative à une manifestation pacifique. C’est la requête déposée par l'inter-coalition Yaw-Wallu, à travers sa conférence des Ieaders départementale de Kalda, depuis le lundi 21 juin. Les responsables ont voulu ainsi aviser l’autorité de la marche pacifique qu'ils comptent organiser le mercredi 29 juin 2022, de 16 h à 19 h.





Selon eux, l’itinéraire de la marche aura comme point de départ l’arbre Moussa Molo - Crédit mutuel - marche central - pont Sinthiang Idrissa - Marché de Bouna - Église - Trésor public. «Nous terminerons la marche par des déclarations à la préfecture», soulignent les signataires.