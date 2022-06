Manifestation du 8 Juin de l’Opposition : BBY prépare la riposte…

Les responsables de BBY appellent à faire face à l'opposition

Les responsables de Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar sont déterminés à faire face à l’appel à la manifestation de l’opposition du 8 juin prochain. Ces derniers qui se sont réunis, ce dimanche 5 Juin, ne comptent pas laisser la voie libre aux leaders de l’opposition, qui souhaitent investir les rues de Dakar, ce mercredi.





D’après eux, cette manifestation, « n’est autre qu'une excuse fallacieuse pour la destruction de biens publics et privés dans le département de Dakar après les investissements massifs de l'État pour moderniser notre capitale ».





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) appellent à « sanctionner dans les urnes les appels incessants à la violence, ainsi que les discours insurrectionnels portés par la coalition Yeewi Askan Wi contre les institutions de la République ».