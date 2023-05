Manifestation du F24 : Yewwi Askan Wi se réjouit de la mobilisation

La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi s'est réjouie de la mobilisation qui a marqué la première manifestation organisée par F24 le 12 mai 2023 sur la place de la nation. Selon le document de la coalition parcouru par Seneweb, la mobilisation « massive reflète l'engagement constant de nos compatriotes envers les principes républicains, l'État de droit et la démocratie, soulignant leur rejet absolu de toute prétention à briguer un troisième mandat, jugé à la fois immoral et illégal ».





La coalition a également rappelé son adhésion sans concession à une démocratie ouverte et inclusive, rejetant fermement toute instrumentalisation de la justice et les artifices juridiques visant à éliminer les adversaires politiques. Dans le communiqué, les leaders de Yewwi Askan Wi ont déclaré : "Nos compatriotes ont exprimé leur rejet total de toute prétention à vouloir briguer un troisième mandat à la fois immoral et illégal. En outre, ils ont rappelé leur adhésion sans concession à une démocratie ouverte et inclusive de même qu'un rejet des éliminations des adversaires politiques par l'instrumentalisation de la justice ou par des artifices juridiques."





La coalition a dénoncé les actions du gouvernement actuel, déclarant que les forces du mal représentées par Macky Sall et son pouvoir continuent de défier la volonté populaire. Ils ont souligné que le « complot » contre Ousmane Sonko, transformé maladroitement en une affaire judiciaire, a été dénoncé par tous les segments du peuple sénégalais. Les leaders de Yewwi Askan Wi ont exprimé leur frustration envers le président Sall, s'interrogeant sur son incapacité à comprendre que dans une république, le jugement en dernier ressort appartient au peuple.





La coalition a réaffirmé son engagement aux côtés d’Ousmane Sonko, déclarant : "Aussi, comme à l'accoutumée, la coalition Yaw s'érigera en sentinelle aux côtés du Président Ousmane Sonko pour mettre à nu et faire échouer le projet funeste de Macky Sall d'empêcher sa candidature à l'élection présidentielle de 2024." Ils ont également exprimé leur soutien total à Khalifa Sall, soulignant son rôle de pilier dans la lutte pour la démocratie au Sénégal.