Manifestation interdite de Yaw : L’ONDH appelle au calme

l'Ondh appelle au calme les acteurs politiques

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Organisation Nationale des Droits de l'Homme (ONDH) invite les différents acteurs politiques, leurs militants et sympathisants, les forces de l’ordre étatique, à faire preuve de calme, retenue, responsabilité.





Ainsi, indique le document, « notre pays a toujours vécu dans la sérénité. Il est reconnu de toute la communauté internationale comme étant un état démocratique ».





« Le nombre tristement élevé de victimes des actions de mars 2021 doit servir de leçon à la jeunesse sénégalaise et freiner les ardeurs débordantes aussi bien de l’opposition que des autorités étatiques », se souvient l’Ondh, qui souligne que « l’Intérêt national doit nécessairement primer sur les intérêts politiques individuels ».





Sur ce, elle exhorte toutes les parties à agir avec responsabilité. "Manifester son désaccord est une chose, casser, piller, mettre en danger la personne d’autrui, riposter de manière disproportionnée, en sont une autre non permise", remarque le communiqué.