Manifestation non autorisée : Guy Marius Sagna encore arrêté

L'activiste et membre du mouvement Frapp France dégage vient d'être interpellé par les forces de l'ordre devant les locaux du ministère de la Justice. Il n'a pas obtenu l'autorisation de marche.





Guy Marius Sagna, en compagnie des familles des 6 individus placés sous mandat de dépôt depuis 2018 dans l'affaire de la saisie record de drogue, voulait déposer une lettre.