Manifestations à Ziguinchor : Quatre personnes arrêtées ( Illustration )

Entre 19 heures et 20 heures ce jeudi, les populations riveraines de l'avenue des 54 mètres dans la commune de Ziguinchor ont violemment manifesté contre l'obscurité qui prévaut dans leur quartier.En effet, selon un habitant du quartier, cette voie est devenue très accidentogêne depuis que la quasi-totalité des lampadaires se sont éteints. Pour exiger de la mairie une oreille attentive, les populations des quartiers de Nema 2 et de Kandialang ont affronté les forces de l'ordre qui voulaient les empêcher d'élever leurs voix. Quatre personnes parmi les manifestants ont été arrêtées et conduites au commissariat urbain.Selon notre source, les lacrimogènes qui, certes ont réussi difficilement à disperser la foule, sont loin de décourager les mécontents qui promettent de revenir à la charge si les autorités municipales ne donnent pas un signal fort pour le remplacement des ampoules grillées.