Manifestations : Antoine Diome accuse des “forces occultes” et révèle l’attaque d’une usine de traitement d’eau

Invité de la TFM, ce samedi soir, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a déclaré que “des forces occultes ont infiltré les manifestations”. “L’État va sévir”, a-t-il ajouté.



Antoine Diome révèle que ces “forces occultes” ont “tenté de saboter l'usine de Tieudeme qui produit de 12000 mètres cubes d’eau”. Cela va “engendrer un déficit d'eau dans la capitale et les autres localités qui sont ravitaillés via cette installation", précise-t-il.



Le ministre de l’Intérieur observe, par ailleurs, que “des hommes armés sont parmi les manifestants et pillent les biens d'autrui". ”Ils sont armés et sont d'une violence inouïe", a-t-il insisté.



Antoine Diome ajoute, en outre, que “ce qui se passe dépasse la politique, c'est la République et l'État qui sont attaqués”. “Et sur instruction du chef de l'État nous allons prendre les dispositions nécessaires pour faire régner l'ordre", a-t-il promis.



Interpellé sur l'identité de cette organisation occulte, le ministre de l'intérieur informe qu'il communiquera sur le sujet le moment opportun après avoir mis hors d'état de nuire “ces malfrats".