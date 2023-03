Manifestations de l’opposition : Le conseil de Seydi Gassama à l’État du Sénégal

Le directeur exécutif d’Amnesty international au Sénégal recommande au gouvernement d’autoriser et d’encadrer les manifestations déclarées pour cette semaine par la Coalition Yewwi Askan Yi. « L'Etat ne doit pas interdire la marche de l’opposition. L'État, qui a recruté 6000 policiers et gendarmes en 2022 et autant cette année, dispose de suffisamment de personnel de sécurité pour les encadrer », a-t-il écrit sur son compte Twitter.





Selon Seydi Gassama, le recrutement massif du personnel de sécurité doit faciliter l'exercice des droits, celui réunion pacifique notamment. "Ce personnel ne doit pas être dressé contre les groupes politiques et sociaux en interdisant leurs manifestations et en leur demandant de les réprimer", considère-t-il.

Par ailleurs, Seydi Gassama condamne fermement “toute déclaration de personnes ou de partis politiques appelant à restreindre l'exercice des droits et libertés”. “La vraie menace contre la stabilité du pays vient des interdictions des manifestations et des actes de défiance qui en résultent”, indique-t-il.