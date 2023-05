Manifestations de Ngor : Idrissa Seck prône le retour de la paix

Comme la plupart des leaders politiques, Idrissa Seck a manifesté sa solidarité, suite aux incidents liés aux manifestations de Ngor.





"Après les malheureux événements qui se sont déroulés à Ngor, j’en appelle au retour de la paix et la solidarité entre tous les citoyens", a écrit le président du parti Rewmi.





L'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) exprime ses sincères condoléances aux proches et aux familles des victimes. Il demande à toutes les parties prenantes de continuer à travailler ensemble pour garantir la sécurité et les droits des citoyens.





"Nous devons engager un dialogue ouvert et constructif, en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable de cette crise. Ensemble, pour un Sénégal stable, sécurisé et prospère", a écrit Idrissa Seck.