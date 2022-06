Manifestations du 23 juin 2011 : Serigne Mbaye Thiam assène ses vérités à l’opposition

Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainissement

La 11e édition du "Gouvernement face à la presse" s'est tenue ce 23 juin. Une date mémorable pour le Sénégal, car marquant une lutte majeure dans la quête de la démocratie. Parmi les acteurs de l'opposition d’alors, l'on pouvait compter Serigne Mbaye Thiam, actuel Ministre de l'Eau et de l'Assainissement.





Se rappelant ce jour, 11 ans après, Serigne Mbaye Thiam considère que "ce qu'il faut retenir, c'est la posture de responsabilité et de respect des institutions sans pour autant occulter la fermeté dans les manifestations et dans les revendications".





Pour étayer son propos, Serigne Mbaye Thiam revient sur des séquences de la journée du 23 juin 2011. "Le matin du 23 juin, pendant que le comité de coordination se réunissait au siège de la Raddho, on m'avait chargé de les devancer à la place Soweto. Lorsque je suis arrivé, à deux reprises, j'ai pris le micro-porte-voix du commissaire Arona Sy pour calmer les ardeurs chez les manifestants. Ce qui est un premier élément différent de ce que, de nos jours, on voit des leaders appeler à des manifestations violentes. Le deuxième élément, c'est lorsque les jeunes ont voulu marcher vers le palais. Les leaders leur ont fait comprendre que l'objectif, c'était le retrait du projet de loi et non de mettre en péril les institutions".