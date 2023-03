Manifestations : YAW appelle ses troupes à rallier l’UCAD

La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi rappelle à la population que les manifestations, d’aujourd’hui, de demain et du 03 avril sont maintenues. «Elle appelle, par la même occasion, la population à sortir massivement direction le rond point UCAD», renseigne le communiqué parvenu à Seneweb.