Manifs à Touba, grève des transporteurs : Le rapport de confiance entre Etat et population ‘’s’effrite’’

Le rapport de confiance entre Etat et population ‘’s’effrite’’

Plus de deux mois après l'état d'urgence, la population semble en avoir ras-le-bol des mesures misent en place pour lutter contre la Covid-19. La grève des transporteurs et les manifestations des populations à Touba, depuis hier, l’attestent.





Selon le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) Assane Dioma Ndiaye, le rapport de confiance entre la population et le gouvernement s'est effrité.





«La problématique majeure sur la gestion de la Covid-19, c’est de confiner la population sans une solution pour éviter une explosion sociale. Mais actuellement il y a rupture de confiance entre la population et le gouvernement. Actuellement, il y a ancrage’’, renseigne-t-il sur les ondes de la Rfm.





Pour Me Assane Dioma Ndiaye, le président de la République doit revoir sa copie, pour venir en aide, de manière plus conséquente, aux plus touchés par les mesures. «En confinant la population, il fallait des mesures d'accompagnement pour compenser les pertes des gens qui n'ont plus d’activité. Il va falloir trouver des solutions salvatrices’’, propose-t-il.