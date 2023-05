Manifs à Ziguinchor : le bureau du comptable matière du lycée Djignabo Bassène incendié

Le bureau du comptable matière du lycée Djignabo de Ziguinchor (sud) a été incendié, dans la nuit de lundi à mardi, par des manifestants après la condamnation en appel de l’opposant Ousmane Sonko, a appris l’APS du censeur dudit lycée, Demba Sagna.







« Hier, vers 22 heures, une bande de jeunes manifestants a complètement calciné le bureau du comptable matière du lycée », a-t-il expliqué, précisant que des rames de papier, fournitures d’imprimerie, tablettes numériques, marqueurs, ont été réduits en cendre. Demba Sagna précise que le feu a été maîtrisé aux environs de 23 heures.





Le censeur a indiqué que les manifestants ont défoncé les portes, cassé et mis le feu au bureau du comptable matière du lycée. Le bureau de l’intendant du lycée a été également saccagé par les manifestants, a-t-il signalé.





« C’est une situation qui est regrettable, a réagi à l’APS l’inspecteur d’académie de Ziguinchor, Cheikh Faye. Ces dernières années, nous avons déployé des efforts monstres pour rénover et réhabiliter ce lycée, qui est un joyau et une vitrine de Ziguinchor. »





Le leader du parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef, opposition), Ousmane Sonko, a été condamné lundi à six mois de prison avec sursis par la Cour d’appel de Dakar pour diffamation et injures publiques.





L’opposant était jugé en appel pour diffamation dans une affaire l’opposant au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.





La Cour d’appel a par ailleurs confirmé la condamnation de l’opposant en première instance à verser des dommages et intérêts d’un montant de 200 millions de francs CFA au plaignant.





Un important dispositif sécuritaire a été mis en place dans certains coins de la ville de Ziguinchor, dès les premières heures de la matinée, par les forces de défense et de sécurité pour parer à tout débordement.





Un dispositif qui n’a toutefois pas empêché certains militants de manifester leur mécontentement notamment dans les quartiers de Lyndiane, Grand-Dakar et Yamatogne.





Le bureau du poste finance de ce quartier a été incendié par des manifestants. Le calme est revenu quelques heures après dans la principale ville du sud du pays.