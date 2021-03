Manifs au Sénégal : La Coordination communale Ps de Kaffrine appelle à la retenue

La coordination communale du Parti socialiste (PS) de Kaffrine a réagi suite au émeutes qui ont secouées le pays ces derniers jours.





Elle déplore les morts d’hommes (13) enregistrés la semaine dernières, lors des manifestations et présente ses condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu’à toute la nation sénégalaise.

Dans un communiqué parcouru par Seneweb, les socialistes de Kaffrine exhortent «les uns et les autres à rester en permanence dans la recherche de la paix sociale, de la stabilité et de la pérennité de nos institutions républicaines».Ainsi, Abdoulaye Wilane et ses camarades estiment que «la démocratie est inextricable à l’Etat de droit». Toutefois, ils invitent «tout le monde à avoir une claire conscience que les questions judiciaires doivent se régler devant les instances judiciaires et que les problèmes politiques, surtout en période de crise liée à la Covid-19 avec des conséquences économiques et sociales d’une rare profondeur, trouvent leurs solutions dans le cadre du dialogue et de la recherche de consensus dynamique».Par conséquent, vu le contexte actuelle, les camarades d’Aminata Mbengue Ndiaye se réjouissent du dénouement observé et appelle «à la retenue et à la cessation de toutes formes de manifestations qui peuvent être des prétextes favorables à des fauteurs de troubles».Car, selon eux, «il y va de l’image de notre pays, de la confiance des investisseurs, de la sécurité et de la sureté au Sénégal».C’est pourquoi, Abdoulaye Wilane et Cie encouragent «tous les pouvoirs publics à faire preuve d’écoute, de compréhension, de patience et de tolérance, face aux revendications et préoccupations du Parti socialiste du Sénégal».