Manifs au Sénégal : Macky fixe une condition pour libérer les détenus

Pour élargir de prison les manifestants arrêtés lors des émeutes pour la libération de Sonko, Macky Sall pose ses conditions.Le chef de l’État accepte de faire libérer tous les manifestants arrêtés, mais à une seule condition : surseoir à toute forme de manifestation.En effet, rapporte Les Échos, le président de la République exige l’arrêt immédiat des manifestations qui, à son avis, risquent de devenir «redondant».«Car, à chaque fois qu'il y aura marche, on arrêtera des gens et on va encore demander leur libération», a-t-il notamment déploré.