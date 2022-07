Mankeur Ndiaye-Malick Gackou : la rencontre à Paris et la “convergence de vues”

Depuis la fin de son mandat à la tête de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), Mankeur Ndiaye semble cultiver une certaine indépendance politique. L’ancien ministre des Affaires étrangères de Macky Sall, entre 2012 et 2017, ne manque pas de faire des observations critiques contre le gouvernement notamment en termes de libertés publiques.

Depuis des semaines, le monde observe le Sénégal. Notre pays doit continuer d’être un État de droit respectueux des libertés individuelles et collectives, de sa Constitution et des lois et attaché à son unité nationale. Discutons pour pacifier le champ politique #kebetu