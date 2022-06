Mankeur Ndiaye sur les Législatives : «Il n’y a rien de bon en perspective»

Ancien chef de la diplomatie sénégalaise, Mankeur Ndiaye ne cache pas ses « inquiétudes » en vue des prochaines élections législatives.



Pour l’ancien représentant spécial du Secrétaire général et chef de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca), le risque de violence est palpable.



«Chers compatriotes, les élections n’ont de sens que si le pays existe», a-t-il lancé dans les colonnes de Vox Populi de ce jeudi.



«Avec ces clameurs qui résonnent de partout, il n’y a rien de bon en perspective. Asseyons-nous et discutons pour trouver des solutions politiques consensuelles et aller aux élections de manière inclusive», plaide l’ancien ministre des Affaires étrangères.