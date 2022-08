Mansour Faye après la défaite de BBY : « Mes concitoyens ont envoyé un signal fort, mais… »





Plus de 24 heures après les élections législatives sanctionnées par une cuisante défaite de BBY à Saint-Louis, Mansour Faye, la tête de liste départementale de la coalition a tenu un point de presse pour faire une lecture des résultats au niveau national, mais aussi dans le département de Saint-Louis.

Mansour Faye a d'emblée déclaré qu’il prend acte tout en indiquant qu'une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite.





« A la lecture des résultats provisoires, il se dessine une avance pour l’inter-coalition Yewwi-Wallu, notamment dans les communes de Saint-Louis et de Ndiebene-Gandiol. En revanche, dans les communes de Mpal, Fass Ngom et Gandon, les populations ont encore porté leurs choix sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je prends acte de ces résultats qui traduisent le choix des Saint-Louisiens.





Evidemment, une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite et les conclusions seront tirées, notamment dans la commune de Saint-Louis », a-t-il affirmé. Le responsable de la grande coalition BBY dans la vieille ville a aussi rappelé que depuis 2012, avec l’accession du président Macky Sall à la magistrature suprême, Benno Bokk Yakaar a toujours bénéficié de la confiance de la population de Saint-Louis à toutes les élections. Et que par conséquent son choix doit être respecté. Remerciant les responsables, les militants et les sympathisants, le maire de Saint-Louis à réitéré son engagement et sa détermination à faire de Saint-Louis un pôle de développement.









« Ces résultats n’entament en rien notre engagement et notre détermination à faire de Saint-Louis un pôle de développement économique qui portera notre émergence.

Mes concitoyens ont envoyé un signal fort, mais je tiens à leur dire que ma principale préoccupation reste et demeure plus que jamais le rayonnement de Saint-Louis à travers le monde.









Parce qu’effectivement je compte consolider la même dynamique qui m’a toujours habité et pour laquelle j’ai porté haut et partout le plaidoyer de la ville tricentenaire et de son département », a assuré Mansour Faye.