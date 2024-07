Mansour Faye : «Je m’engage pour le retour au pouvoir de Macky Sall»

La priorité de Mansour Faye, c’est un retour à la tête du Sénégal de Macky Sall, qui a quitté le pouvoir le 2 avril dernier au terme de deux mandats (2012-2019 et 2019-2024). Le maire de Saint-Louis et ancien ministre des Infrastructures promet d’y mettre toute son énergie.



«Je suis de l’Alliance pour la République (APR), je suis derrière le Président Macky Sall et y demeurerai jusqu’à mon dernier souffle, jure-t-il dans un entretien paru ce lundi 8 juillet dans L’Observateur. Là où je m’engage, c’est de faire revenir Macky Sall.»



Mansour Faye est convaincu que l’ancien chef de l’État «a toujours la confiance des Sénégalais». «Mon travail tous les jours, c’est qu’il puisse revenir et je ne suis pas le seul», affirme le maire de Saint-Louis.