Mansour Faye : «Pourquoi démissionner ?»

Ceux qui réclament sa tête devront repasser. Du moins Mansour Faye n’entend pas démissionner de son poste de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement malgré les appels en ce sens d’acteurs du secteur des transports après l’accident de Kaffrine. «Moi, rendre le tablier ? Pourquoi ?», interroge-t-il dans L’Observateur, mine surprise.



Mansour Faye poursuit : «Je ne vois pas la raison qui me pousserait à le faire (démissionner). En réalité, je ne suis même pas concentré sur cela. Le chef de l’État m’a assigné des missions. Je vais travailler pour qu’elles soient réalisées.»



Soupçonnant des manœuvres politiciennes autour de l’accident de Kaffrine, qui a fait 40 morts et 100 blessés, Mansour Faye ajoute : «S’il y a des politiques qui veulent profiter de ces moments où les Sénégalais sont en deuil, cela les engage, pas moi.»