Mansour Faye : "Je n’ai jamais pris ni salaire, ni carburant, ni véhicule dans la commune de Saint-Louis

Mansour Faye, Maire de Saint-Louis

Après la présentation de son bilan le 28 novembre dernier, Mansour Faye a fait face hier, à la presse à Saint-Louis.





D'après le journal Libération, le maire sortant et candidat de Benno Bokk Yakaar, Mansour Faye, a soutenu avoir rajeuni l’administration municipale Saint-Louisienne, ce, en mettant en place une équipe jeune, dynamique et compétente sans coloration politique avant de préciser qu’il n’a jamais pris de biens appartenant à la commune.





« Je n'ai jamais pris ni salaire, ni carburant, ni véhicule au sein de la commune de Saint-Louis. La commune n’a jamais payé mes voyages d’affaires. Je n'ai pas peur. Je défie quiconque sur ça.» a indiqué le maire sortant.





Le ministre de souligner que les défis de Saint-Louis à savoir le projet "Ndar sett wecc " et "Ndar Leer Nagn "sont complètement relevés.





Par ailleurs, Mansour Faye a profité de l’occasion pour répondre à ses détracteurs et lancer des flèches aux candidats adverses.