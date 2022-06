Mansour Sy Djamil : «On a brisé la carrière de Thierno Alassane Sall»

Serigne Mansour Sy Djamil était ce weekend à Paris. Il animait une conférence religieuse dans le cadre de la 10e édition de la journée Seydil Hadji Malick Sy. Son intervention était parfois truffée de petites parenthèses politiques. C’est ainsi qu’il s’est arrêté sur le leader de République des valeurs et ancien ministre de l’Energie devenu opposant.



«J’ai une fois croisé Thierno Alassane Sall à Lima, au Pérou, qui accueillait un séminaire de la Banque mondiale sur les énergies renouvelables, rembobine Mansour Sy Djamil, repris par Vox Populi ce lundi. J’y ai fait une intervention tout comme lui, en tant que ministre de l’Energie. Un garçon brillant, on a brisé sa carrière.»



Le marabout a ajouté : «Mon intervention l’a impressionné et j’ai été impressionné par la sienne. Après, il m’a interpellé en ces termes : ‘Mais, ce n’est pas serigne Mansour ? Je lui ai répondu : ‘oui, c’est bien Serigne Mansour. Puis il a dit : ‘aujourd’hui, je suis fier d’être sénégalais’.»