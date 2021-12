Marathon budgétaire: La Fonction Publique pèse plus de 5 milliards

Le ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service, Mariama Sarr, s’est présenté devant l’hémicycle ce lundi 06 décembre dans le cadre du vote du budget 2022. Lequel est arrêté à la somme de 5 814 606 282 en autorisation d’engagement et en crédits de paiement.





Ce budget est reparti sur trois programmes. Le premier concernant la Fonction publique. Il absorbe 2 681 930 318 en autorisation d’engager et en crédits de paiement. Le deuxième, le plus dynamique, concerne le Renouveau du Service public qui va engranger 1 431 570 281 en autorisation d’engagement et en crédits de paiement. Le troisième programme intéresse le pilotage, la coordination et la gestion administrative qui va absorber 1 701 105 683 en autorisation d’engagement et en crédits de paiement.





Mariama Sarr a expliqué, en commission, que l’ambition de son département « consiste à passer d’une gestion classique du personnel à une gestion moderne, tendant à faire de la fonction ressources humaines (RH), un levier de performance de l’action publique ».