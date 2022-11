Marathon budgétaire : Le ministère du Tourisme pèse plus de 8 milliards

Le budget du ministère du Tourisme et des Loisirs a été adopté ce lundi 21 novembre par 85 députés contre 54. Le département dirigé par Mame Mbaye Niang pèse ainsi 8 692 891 127 F CFA. Ce budget sera réparti en deux programmes. Il s'agit de celui du développement de l'offre touristique et du programme réservé au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative.



Mame Mbaye Niang a rappelé les efforts fournis par l'État du Sénégal, dans le cadre de la résilience post-Covid, tout en relevant l'impact de la construction de certaines infrastructures comme l'autorisation dans l'accès à certaines zones touristiques.





Interpellé sur l'orientation vers le tourisme animalier, Mame Mbaye Niang a justifié ce choix par le fait que "le Sénégal avait les mêmes potentialités que l'Afrique du Sud tout en étant plus proche de l'Europe". "C'est pourquoi nous nous sommes dit que notre pays pouvait aussi avoir une part dans ce marché".





Le ministre du Tourisme a, par ailleurs, annoncé l'adoption prochaine du Code du tourisme. Un code qui, selon lui, pendra en compte bon nombre de problématiques soulevées par les parlementaires.