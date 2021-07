Marathon Culturel, Inauguration du Stade de Niandane, Concert de Wally Seck..

El Hadji Malick Gaye a cassé la baraque!





Pour le maire El Hadji Malick Gaye, la commune de Niandane mérite tout ce qu'il y a de mieux. A cette fin, le boss de l'AGETIP a mis les petits plats dans les grands pour faire vibrer Niandane et environs par des manifestations qui auront marqué tout une population.





L'édile de la commune de Niandane, El Hadji Malick Gaye, par ailleurs Directeur général de l'AGETIP, a déroulé une série de manifestations ce week-end dans sa commune. Durant ce marathon culturel, celui que l'on appelle affectueusement Ass Gaye a fait vibrer sa commune par des manifestations de haute facture clôturées en apothéose avec un concert animé par le très talentueux Wally Ballago Seck.





DÉBUT DES ACTIVITÉS: ARRIVÉE DES ÉTUDIANTS, SÉANCE DE « PEKHANE »





Le ton est donné le samedi! La commune de Niandane nichée dans le département de Podor a été secouée ce week-end marathon marqué par une série d’activités culturelles et l’inauguration du stade flambant neuf de la localité. Sous l’initiative du maire El Hadji Malick Gaye, non moins Directeur général de l’AGETIP, les activités prévues tout au long de ce week-end avaient démarré en grande pompe, avec l’arrivée du cortège notamment des étudiants. Très proche de cette frange de la population qui constitue l’espoir de la localité, l’édile El Hadji Malick Gaye a tenu à aller chercher les étudiants pour les accompagner de la localité de Guia à Niandane, avec un cortège impressionnant. De Guia à Niandane, Ass Gaye comme l’appellent affectueusement les proches, debout sur son véhicule, a été ovationné par les populations satisfaites de son travail à la tête de la municipalité. Une vraie démonstration de force! A l’arrivée du cortège devant son domicile, c’était la liesse. Les acclamations fusaient de toutes parts, les artistes de renom venus de Dakar: Amdy Mignon, Ndiaye, Dj Kheucha... ont rivalisé d’ardeur pour doper le public immense massé devant la maison du « bâtisseur » de la République. Très fier de la population de sa localité, le patron de l’Agetip n’a pu cacher sa satisfaction en levant les mains en signe de victoire. Cette journée du samedi a été clôturée par une séance de « Fékhane », une activité culturelle connue du milieu.





JOURNÉE DE RÉGATE ET INAUGURATION STADE...