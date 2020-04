Marché aide alimentaire : Decroix n'apprécie pas la polémique

La question de la Transparence dans l’attribution de marchés et la distribution de l’aide alimentaire anime les débats depuis quelques jours. Invité de la matinale spéciale d’iRadio, ce vendredi, 17 avril, le secrétaire général d’AJPADS pense qu’on ne doit pas polémiquer sur cette question. Selon lui, le monde a un ennemi commun et chacun doit faire de son mieux pour faire du bien.





« Je suis dans une guerre, donc dans une nouvelle posture avec le covid-19. Cette posture qui a fait que tout le monde soit parti répondre à l’appel du président et actuellement la situation nécessite que nous restions ensemble et que nous nous bâtions ensemble pour vaincre le coronavirus.





Pour Mamdou Diop Decroix, ce qui est fait est fait mais l’Etat devait adopter une démarche plus participative.





"Cette posture doit être poursuivie même dans un contexte où il y a effectivement des problèmes de ce type. Dans le contexte actuel, il faut que les gens changent leur façon de percevoir, ce qui s’est passé montre que les personnes qui ont été à la base de tout cela ne se sont pas encore ajustées. Ce qui est fait est fait, il faut corriger autant que possible si c’est possible de corriger. Mais qu’on sache que pla situation est totalement nouvelle et que les uns et les autres le comprennent et se comportent de cette façon ».