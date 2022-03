Marche contre le parrainage, le 23 mars : Y en a marre, Frapp et Cie dénoncent une tentative de «sélections législatives»

Marche contre le parrainage le 23mars à Dakar

A l’instar de l’opposition, les mouvements citoyens engagent le combat contre le parrainage électoral aux prochaines législatives du 31 juillet 2022. Africa First, la coalition citoyenne Le Peuple, le Frapp, Luttons contre l'indiscipline au Sénégal (LCIS), Nittu dëgg/Valeurs, Sénégal notre priorité (SNP) et Y en a marre ont ainsi décidé de barrer la route à cette loi «injuste». Ceci, à travers une marche qui se tiendra le mercredi 23 mars 2022 à la place de la Nation.





Ces mouvements accusent Macky Sall et son régime de tentative de «sélections législatives», en lieu et place des élections qui sont censées être libres et transparentes. «Nous pensons qu'avec le parrainage, Macky veut organiser des sélections législatives et non des élections législatives. Non seulement Macky nous a habitués à choisir les électeurs, avec le parrainage, il veut aussi choisir les candidats qui feront face à ses candidats», en foulant aux pieds «la décision de justice de la CEDEAO qui lui a ordonné, il y a bientôt un an, de supprimer le parrainage électoral au Sénégal», soulignent-ils dans un communiqué.





Selon eux, «cela est le début d'un hold-up électoral» et ils ne peuvent pas «l'accepter». Ajouter à cela «une caution censitaire de 15 millions pour pouvoir participer aux élections législatives et une durée de 20 jours pour des révisions des listes électorales desquelles ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité sont exclus. Macky Sall cherche à détourner la volonté des Sénégalais pour les élections législatives du 31 juillet 2022», dénoncent Guy Marius Sagna, Thiate et les autres.