Marche de Pastef à Mbacké : Cheikh Bara Ndiaye, attraction de la manif

Après avoir démarré timidement, la manifestation de Pastef du département de Mbacké a fini de mobiliser. Les manifestants sillonnent actuellement les rues avec leurs pancartes sur lesquelles on peut lire : "Macky Sall dictateur" ; "Macky Sall assassin" ; "Baol a dit non" ; "Non au 3e mandat".