Marche interdite : Les Etats-Unis interpellent le gouvernement





Ce mardi, le mouvement "Aar sunu élection" avait programmé une marche silencieuse et pacifique. Mais la manifestation a été interdite par le préfet de Dakar. Dans un communiqué, l'ambassade des Etats-Unis à Dakar demande au gouvernement sénégalais et aux forces de l'ordre de laisser le peuple se réunir librement.





"Dans les nations démocratiques comme le Sénégal et les États-Unis, les gens ont le droit de se réunir pacifiquement et de s'exprimer librement. Nous exhortons le gouvernement sénégalais et les forces de l'ordre à respecter pleinement ces droits, et la population sénégalaise à les exercer de manière responsable", lit-on dans le texte de l'ambassade américaine.





Après le refus de cette marche, le mouvement Aar sunu élection a annoncé son report jusqu'au 17 février pour respecter la décision préfectorale. Vendredi dernier, une manifestation pacifique de l'opposition à la Place de la Nation a été sévèrement réprimée par les forces de l'ordre.