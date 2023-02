Marche pacifique pour la libération de Nitdoff et Cie : Ousmane Sonko sera de la partie

Sonko à la marche de cet aprés-midi à Sham

La marche pacifique pour la libération de Nitdoff et de tous les détenus politiques se déroule actuellement. Leader de Pastef, Ousmane Sonko sera de la partie. Il l’a fait savoir dans un post sur Facebook, ce mercredi 15 février. «Je me rendrai à la marche de cet après-midi et lance un appel à la mobilisation massive pour la libération de Mor Talla Gueye alias Nitt Doff et de tous les otages politiques », souligne-t-il.





Le départ de cette manifestation est prévu au Rond Point Sam. L’arrivée est fixée au Rond Point ONU à côté du Ministère de la Culture.