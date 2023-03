Marche Pastef/Kédougou : «Si vous ratez le train, vous serez comme de petits esclaves» (Moustapha Guirassy)

«À Kédougou, il faut arrêter de rater les grands rendez-vous. Actuellement, ce n’est pas un rendez-vous avec Ousmane Sonko, mais avec l’histoire et il ne faut pas être absent». Ce sont les premiers mots de Moustapha Mamba Guirassy à l’endroit d’une foule surexcitée au cours de la marche organisée par la coordination de Pastef/Les patriotes.





Le leader du parti Sénégal en tête (SET) par ailleurs membre de la coalition Yewwi Askan Wi invite les populations à ne pas rater le train de l’histoire, car les enjeux sont de taille, surtout pour la région de Kédougou. Moustapha Guirassy d’ajouter que ces enjeux «sont importants, surtout pour la région de Kédougou. Nous sommes en train de passer complément à côté de notre véritable vocation. Nous sommes en train de rater le train. Aujourd’hui, l’orientation prise par les autorités pour le développement est contraire aux aspirations des populations. Rien n’est structurant dans les investissements initiés à Kédougou.





Rien n’est impactant, rien n’est fait à l’endroit des populations de Kédougou. On reviendra ici dans quinze ans, il y aura des gratte-ciel, vous verrez les plus belles voitures, vous verrez les plus belles maisons, le goudron, mais, malheureusement, en même temps, vous verrez tous les enfants de Kédougou comme de petits esclaves», fulmine-t-il. S’adressant à la foule, le coordonnateur départemental du Pastef dit non à une troisième candidature du président Macky Sall, qu’il invite à respecter la Constitution. Il a aussi invité les militants à s’inscrire en masse sur les listes électorales. À Saraya, les patriotes ont dénoncé le manque d’emploi des jeunes. Ils ont aussi déploré cette politique des bourses sociales qu’ils qualifient de main tendue.