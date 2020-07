Marché Sandaga : La démolition reportée jusqu'à...

Les bulldozers devraient entrer en action, ce vendredi à 22 h pour tout raser. Mais ce ne sera finalement pas le cas pour aujourd'hui. Et pour cause, les autorités étatiques ont décidé de surseoir à la mesure de démolition du marché Sandaga de Dakar, a appris Seneweb.Nos sources, qui informent que la démolition de fera après la Tabaski, renseignent également qu'une rencontre est prévue, dans la soirée, entre le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, son homologue du Logement, Abdou Karim Fofana, et le collectif des commerçants.A rappeler que malgré l'ultimatum donné par le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, les commerçants avaient opposé un niet catégorique disant attendre de pied ferme les bulldozers.Au moment où ces lignes sont écrites, des éléments de la police étaient déjà déployés sur les lieux pour encadrer l'opération qui, finalement n'aura lieu qu'après la fête de l'Aïd el Kabir.