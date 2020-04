Marchés de l’aide alimentaire : Mansour Faye se lave à grande eau

L’attribution des marchés de l’aide alimentaire destinée aux populations vulnérables a été au cœur des débats lors du point de presse du ministre du Développement communautaire de l’Equité sociale et Territoriale. Interpellé sur le choix des commerçants sélectionnés au profit d’autres Sénégalais qui sont connus dans la vente du riz, Mansour Faye a rétorqué : « Ces entreprises ont répondu suite à un avis bien défini. Ceux qui ont répondu et ont présenté une meilleure offre et avec la disponibilité du quota ont été choisis ».







Et comment se fait-il que l’une des entreprises ne se trouve pas dans le fichier de l’Apix ? A cette question, il a, tout simplement, déclaré : « Je ne sais pas pourquoi l’entreprise ne se trouve pas dans le fichier de l’Apix. Cela ne fait pas partie de mes compétences ».