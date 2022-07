Marée humaine pour BBY au Rip, Nioro remporte la palme

Au cours de son périple dans le Rip, Aminata Touré a pu constater, par elle-même, le poids politique du Président du Conseil départemental, Aly Mané. Partout sur la route nationale, de la frontière gambienne au lieu du meeting, les militants de l’ancien maire de Paoskoto ont démontré une force de frappe et une adhésion totale à Bby.





Dopé par cette ferveur, Ali Mané , dans son speech, a chargé Yewwi Askan Wi et Ousmane Sonko : «Le maire de Ziguinchor croit que tuer des fils du Sénégal et ensuite aller présenter des condoléances aux familles éplorées est une victoire en politique. Il se leurre s’il croit que la jeunesse le suivra aveuglément dans son entreprise de destruction. Le Sénégalais est réfléchi et conscient des défis du moment ».