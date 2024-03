Mariage, carrière, business... : les confessions intimes de Maman Diallo de «Koorou Bideew»

L’animatrice télé Mariéme Diallo est la nouvelle recrue de la structure de production Leuz Médias. Elle incarne le rôle de «Miss Thiam» dans la série « Kooru Bideew ». Le succès est au rendez-vous, savoure-t-elle dans un entretien accordé à L’Observateur.



Elle explique : « C’est une nouvelle expérience et je n’ai que des retours positifs depuis le début de la diffiusion. J’avais l’habitude d’incarner des rôles à l’opposé de celui-ci où je suis une épouse modèle qui a une coépouse (Daro de Dinama Nekh) assez caractérielle. Dans la série, je vais en sorte de prôner les valeurs d’une bonne femme, de montrer à la première épouse qu’on peut partager le même homme sans pour autant se crêper le chignon. »



Autrement dit, poursuit elle, il y a des similitudes entre le rôle qu’elle incarne et sa véritable personnalité : « Autant Miss Thiam est une femme douce, docile, calme et posée, Mariéme Diallo a tous des traits de caractère. »



L’actrice confie qu’elle a « toujours été attirée par les projecteurs» : « J’alternais mes activités avec mes études. C’est après les cours que j’allais souvent faire mes émissions. Étant petite, je recevais beaucoup de compliments. Les gens me disaient tout le temps que j’étais belle. A l’école, je participais au concours de beauté lors des Fosco. Chaque année, mes camarades de classe me désignaient comme leur représentante. »



Elle poursuit : « Je me suis surprise à aimer la mode et tout ce qui est concours Miss. »



Maman Diallo a été Miss Labado puis Miss Oscars des vacances avant de prendre goût à la caméra. Mais, l’actrice tient à préciser que « c’est seulement après le Baccalauréat qu’elle s’est véritablement lancée et pris la télévision au sérieux ». Elle fait ainsi ses débuts à la 2STV avant d’être recrutée par la Sen Tv où elle travaille actuellement, parallèlement à sa carrière d'actrice.



Cette exposition à son revers : « Il m’arrive de croiser des gens dans la rue, ils me toisent du regard attendant que je les salue. Mais, je le fais poliment car cela ne me pose aucun problème. Quand on me demande mes coordonnées, je les partage sans aucun problème. Le succès, je ne le vis même pas. »



La diplômée en marketing-communication a d’autres cordes à son arc car dit-elle : « Dans dix ans, je me vois gérante de ma propre boîte avec mes employés. J’ai d’ailleurs déjà mis en place mon entreprise où je fais différentes prestations de services. J’allie ces activités avec mes émissions et les tournages. J’espère que d’ici à quelques années, mon entreprise sera plus prospère. Je me plais dans ces différents mondes, et j’arrive à trouver un équilibre. Donc, je vais encore plus persévérer. »



Mariéme Diallo est un cœur à prendre. « Je ne suis pas encore mariée, confirme-t-elle. Je préfère attendre pour faire le bon choix. Je ne me mets pas la pression. Le mariage est quelque chose de sacré. Bien vrai que je ne manque pas de prétendants mais, je préfère prendre mon temps. Je ne souhaite pas entrer dans un mariage pour en ressortir quelques temps après. Il n’y a pas lieu de se précipiter. Je veux être certaine de ne pas me tromper. »