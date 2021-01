Marie Dalifort : L'APR est-elle en train de vicier la succession d'Idrissa Diallo ?

«Depuis le rappel à Dieu, le 28 décembre dernier, du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, les tractations pour son remplacement vont bon train. La mouvance présidentielle, qui n’avait plus mis la main sur cette mairie depuis des années, espère la reprendre. Selon une source, les « envoyés spéciaux » du régime, qui ne sont autre que le directeur des Domaines, Mame Boye Diao, et Mor Ngom, tentent actuellement de corrompre les conseillers municipaux qui étaient déjà acquis au parti du défunt édile de la commune», lit-on dans la parution de ce mercredi du quotidien Le Témoin.Le journal d’ajouter : «Selon toujours la source, le balèze Mame Boye Diao propose des terrains aux conseillers pour avoir leur vote. Pendant ce temps, le ministre conseiller personnel du chef de l’État Mor Ngom se promène avec des liasses de billets de banque. Le but de l’opération ? Ils veulent voir leur candidat, Baye Diop de l’Alliance pour la République (APR), remplacer feu Idrissa Diallo qui était un socialiste tendance Khalifa Sall. Quant aux Khalifistes, ils espèrent que leur candidat Thierno Fall, responsable des jeunes, passera comme lettre à la poste.