Mary Teuw Niane aux Saint-Louisiens:«Votre choix ne s’est pas porté sur ma candidature, je le respecte»

L’ancien ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal Mary Teuw Niane perd devant le frère de la Première Dame, Mansour Faye. Malgré cela, il a adressé un message de remerciement et de félicitations à qui de droit. Dans une note datée ce lundi 24 janvier, le Professeur titulaire de classe exceptionnelle, par ailleurs ancien recteur et président de l'Assemblée de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis a dit accepter la vérité des urnes.



«Chères concitoyennes et chers concitoyens de la Commune de Saint Louis, je vous ai soumis ma candidature pour présider à la destinée de notre chère ville pour les cinq prochaines années autour du Programme ambitieux réaliste et réalisable et de la Coalition And ak MTN liggeey Ndar. Votre choix ne s’est pas porté sur ma candidature, je le respecte», a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre: «Je remercie toutes celles et ceux qui ont voté pour moi et pour la Coalition notamment la population de Dakar Bango qui m’a fait gagner les sept bureaux de l’École Serigne Babacar Guèye. Je remercie également tous nos leaders et militants qui se sont fortement mobilisés durant toute la campagne électorale».

Mary Teuw Niane a aussi félicité le maire sortant pour sa victoire en l’occurrence Mansour Faye.