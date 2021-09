Mary Teuw Niane: L'affaire Condé "prouve que le pouvoir en Afrique est un château de cartes"

Mary Teuw Niane sur le coup d'Etat en Guinée

"L'éthique de la parole donnée est plus forte que la parole éphémère des courtisans!" Telle est la réaction de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, suite à la la chute du Président Alpha Condé de Guinée. De son avis, cela "prouve encore que le pouvoir en Afrique est un château de cartes surtout s’il ne repose pas sur le respect des promesses faites au peuple pour se faire élire, s’il n’améliore pas les conditions de vie des populations, s’il s’impose par la corruption, l’arrogance et l’autoritarisme".